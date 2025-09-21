الأحد 21 سبتمبر 2025
قوات الاحتلال تعزز وجودها في الضفة الغربية استعدادا للأعياد اليهودية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعزز وجوده العسكري في الضفة الغربية عبر نشر ثماني سرايا إضافية خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة.

 

موسم الأعياد اليهودية المقبلة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضح مسؤولون عسكريون أن هذه القوات ستنشر اليوم الأحد وستبقى في الضفة حتى ما بعد الأعياد في منتصف أكتوبر، ما سيرفع عدد القوات في فرقة "يهودا والسامرة" إلى ما يعادل 23 كتيبة.

 

توترات متزايدة في الضفة الغربية

ويأتي هذا القرار وسط توترات متزايدة في الضفة الغربية عقب هجوم في القدس أوائل الشهر الحالي نفذه فلسطينيان.

وأسفر الهجوم، الذي وقع عند تقاطع راموت في القدس، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

