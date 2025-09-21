الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية تنجح في اكتشاف كويكب بحجم ناطحة سحاب

كويكب، فيتو
كويكب، فيتو

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا عن نجاح فريق الأرصاد بالـمرصد الفلكى بالقطامية برئاسة الدكتور أحمد شكرى أستاذ مساعد بقسم الفلك ورؤوف حسن الباحث المساعد بقسم الفلك فى رصد كويكب fa22  2025، باستخدام تلسكوب القطامية الفلكى ويصل قطر مرآته إلى 1.8 متر.

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

خسوف القمر، تحول القمر إلى لون الدم بسماء مصر (صور)

وتم اكتشاف الكويكب فى مارس 2025، بواسطة تلسكوب pan- starrs2، ويتميز الكويكب  بحجمه الكبير من 130 و290 مترا، أى بحجم ناطحة سحاب ضخمة.

ويتحرك الكويكب بسرعة 38.600 كم فى الساعة، ومر فى القرب من الأرض فى سبتمبر 2025,على مسافة 835.000 كم أى ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وقام فريق الأرصاد بتصويره فى 18 سبتمبر باستخدام تلسكوب القطامية.

وتعد هذه الأرصاد جزءًا من الأرصاد العلمية الخاصة بمشروع رصد الأجرام السماوية القريبة من الأرض، برئاسة الدكتور أحمد مجدى الأستاذ المساعد بقسم الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجرام السماوية البحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية المرصد الفلكى بالقطامية المرصد الفلكي

مواد متعلقة

القومي للبحوث الفلكية: قريبا الانتهاء من تجهيز المرصد الفلكي الجديد بأبو سمبل

قمر الحفش، معلومات لا تعرفها عن "بدر صفر"

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads