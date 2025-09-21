البحوث الفلكية تنجح في اكتشاف كويكب بحجم ناطحة سحاب

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا عن نجاح فريق الأرصاد بالـمرصد الفلكى بالقطامية برئاسة الدكتور أحمد شكرى أستاذ مساعد بقسم الفلك ورؤوف حسن الباحث المساعد بقسم الفلك فى رصد كويكب fa22 2025، باستخدام تلسكوب القطامية الفلكى ويصل قطر مرآته إلى 1.8 متر.

وتم اكتشاف الكويكب فى مارس 2025، بواسطة تلسكوب pan- starrs2، ويتميز الكويكب بحجمه الكبير من 130 و290 مترا، أى بحجم ناطحة سحاب ضخمة.

ويتحرك الكويكب بسرعة 38.600 كم فى الساعة، ومر فى القرب من الأرض فى سبتمبر 2025,على مسافة 835.000 كم أى ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وقام فريق الأرصاد بتصويره فى 18 سبتمبر باستخدام تلسكوب القطامية.

وتعد هذه الأرصاد جزءًا من الأرصاد العلمية الخاصة بمشروع رصد الأجرام السماوية القريبة من الأرض، برئاسة الدكتور أحمد مجدى الأستاذ المساعد بقسم الشمس.

