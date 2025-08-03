الأحد 03 أغسطس 2025
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أخبار مصر

قمر الحفش، معلومات لا تعرفها عن "بدر صفر"

القمر، فيتو
القمر، فيتو
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أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، اكتمال قرص القمر فى 9 أغسطس ليصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، ولأن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس.

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اكتمال بدر صفر

ويعرف هذا بدر صفر عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش) حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بقمر القمح وقمر الذرة الخضراء.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
 

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