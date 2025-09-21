تظاهرات حاشدة في تونس دعما لوقف إطلاق النار بغزة

شهدت تونس احتجاجات واسعة اليوم الأحد، دعمًا لغزة وفلسطين.

وهتف المحتجون مطالبين بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية قائلين "لم نعتد المشهد".

وفي العاصمة فيينا تظاهر العديد دعمًا للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وشهدت مدينة تورينو الإيطالية، مظاهرات حاشدة إسنادًا لغزة وتنديدًا بحرب التجويع والإبادة.

انطلقت أمس السبت مسيرات في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، دعمًا لغزة وتنديدًا بحرب التجويع والإبادة وللمطالبة بوقفها، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق تجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الابادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الإبادة الجماعية" علي غزة

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر.

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وقد تدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

