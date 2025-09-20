الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد 61 فلسطينيا في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

تسبب جيش الاحتلال  الإسرائيلي، منذ فجر السبت، باستشهاد 61 فلسطينيا في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال على قطاع غزة، تزامنا مع تفجير منازل بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية لمدينة غزة، فيما جدد إنذاره للفلسطينيين بإخلاء المدينة والتوجه إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال  الإسرائيلي منذ نحو سنتين على القطاع، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وحسب شهود عيان ومصادر طبية للأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية مركز إيواء، وخيمة نزوح ومنزلا وتجمعا مدنيا.

تركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد  51 فلسطينيا على الأقل.

ففي حي التفاح شرق المدينة، استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الجملة" في ساحة الشوا.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزل ماجد شقيق مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

