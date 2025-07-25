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رياضة

منتخب سلاح الشيش يهزم إسرائيل ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

فاز منتخب مصر لسلاح الشيش، بقيادة كابتن ماهر حمزة، على إسرائيل ليتأهل لدور ثمن النهائي ببطولة العالم للرجال والسيدات المقامة في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

واستطاع المنتخب الوطني الفوز على الكيان الإسرائيلي بدور الـ 32 بنتيجة 45-37، وذلك بالرغم من غياب نجم الفريق محمد حمزة أحد أهم عناصر الفريق.

وخاض الفريق المباراة بثلاثة لاعبين فقط هم: "عبدالرحمن طلبه وسيف الغايش وعبدالرحمن حفور".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق في مباراة دور ثمن النهائي مع منتخب بلجيكا المصنف الـ 12 على البطولة.

وتستمر اليوم منافسات الفردي لسلاح السيف رجال وسلاح الشيش سيدات، حيث تنطلق بعد قليل مباريات دور ثمن النهائي لسلاح السيف بمشاركة أحمد هشام وزياد السيسي ومحمد عامر.

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منتخب مصر منتخب مصر لسلاح الشيش ماهر حمزة إسرائيل بطولة العالم

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