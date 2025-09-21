توافد الطلاب على جامعة المنصورة في أول أيام العام الدراسي (صور)

تستقبل جامعة المنصورة 185 ألف طالب يبدأون عامهم الدراسي بجامعة المنصورة من بينهم 48 ألفا من الطلاب الجدد

ويشهد هذا العام انتظام الدراسة لنحو 185 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات جامعة المنصورة البالغ عددها 18 كلية في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، من بينهم 48 ألف طالب جديد التحقوا حديثًا بالجامعة هذا العام.

واستعدت الكليات والأسر الطلابية لاستقبال طلابها من الأنشطة الرياضية بكلية التجارة التي نظّمها الطلاب احتفالًا ببدء العام الدراسي.

وتستقبل الطلاب الجدد والقدامى بجميع الكليات وأُقيمت داخل الكليات حفلات استقبال رسمية بدأت بأداء السلام الجمهوري، وتخللتها كلمات ترحيبية للقيادات الجامعية، بحضور رؤساء الأقسام ومديري البرامج ومديري عموم الكليتين ومسؤولي رعاية الطلاب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد، في رسالة تؤكد دور الجامعة في دعم طلابها منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلى المجتمع الجامعي.

ورحّب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالطلاب الجدد مهنئًا إياهم ببدء العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت مجتمعًا متكاملًا لبناء الشخصية وصقل المهارات ودعم الإبداع في مختلف المجالات.

وأكَّد أن انتماء الطلاب إلى جامعة المنصورة يعد مصدر فخر واعتزاز، لما تتميز به من حضور بارز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما حققته من إنجازات ملموسة في التصنيفات العالمية والبحث العلمي.

ودعا رئيس الجامعة طلابه إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية قدراتهم العلمية والشخصية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية باعتبارها منابرَ للإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل متميز قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ووجّه رئيس الجامعة رسالةً إلى الطلاب أكد فيها أن عليهم مواصلة مسيرتهم بعزيمة واجتهاد، وأن يجعلوا من قاعات الدراسة والأنشطة الطلابية ساحاتٍ للإبداع والابتكار، وأن يكونوا جزءًا من تميز جامعة المنصورة وريادتها.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم في أول أيام العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل إحدى المحطات المميزة في مسيرة جامعة المنصورة، حيث يشهد انتقال الطلاب من مرحلة التعليم الثانوي إلى الحياة الجامعية بما تحمله من مسؤوليات وآفاق رحبة.

وأكَّد "البيومي" أن الجامعة حريصة على دعم طلابها في هذه المرحلة الجديدة، موجّهًا لهم نصائح بضرورة المواظبة على الحضور، والاجتهاد في التحصيل العلمي، والانخراط الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته وتنمية وعيه.

كما أكَّد الدكتور أشرف شومة أن كلية الطب ستظل دائمًا بيتًا للعلم والريادة، مرحبًا بطلابها الجدد، وداعيًا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تقدمها الكلية، وأن يكونوا على قدر ما تتطلبه رسالة المهنة من التزام وعطاء.

وفي كلية الطب البيطري، رحّبت الدكتورة مها العشماوي بطلاب الكلية، مؤكدة أن الجامعة تهيّئ لهم كل الظروف لتمكينهم من النجاح والتميز، مشيرةً إلى أن المرحلة الجامعية ليست فقط للدراسة، بل أيضًا لاكتساب الخبرات وتنمية الوعي والقدرات بما يؤهلهم للمستقبل.

ويتم استقبال الطلاب بكلية الطب، تفقد رئيس الجامعة المعرض الفني لطلاب الكلية، وأشاد بما تضمنه من أعمال إبداعية عكست مواهب الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني والابتكار.

