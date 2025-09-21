أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الدوحة متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويجتمع زعماء العالم في نيويورك فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث حذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ورجّح انتشارها بحلول نهاية الشهر.

كما يأتي الاجتماع بعد أيام من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة "إعلان نيويورك" التي أكدت أن " إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة - وفق القانون الدولي - لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعهد المسئولون والمندوبون في وثيقة " إعلان نيويورك" باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد - بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة - دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.

كما شمل إعلان نيويورك على الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة وأدانت "وثيقة نيويورك" جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.

وكانت إسرائيل قد شنّت، في 9 سبتمبر، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة “حماس” تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

