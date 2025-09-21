اشتباكات مسلحة تمتد للأحياء السكنية واقتحام مستشفيات في جنزور بطرابلس (فيديو)

اندلعت في الساعات الأولى من صباح الأحد اشتباكات مسلحة عند الإشارة الضوئية قرب سوق الخضراوات في بلدية جنزور، المدخل الغربي للعاصمة طرابلس.

ونشبت الاشتباكات بين "القوة المشتركة جنزور" بقيادة محمود جعفر وقوة أخرى تابعة للقيادي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي منير السويح.

🚨 استمرار الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة في جنزور غرب طرابلس. pic.twitter.com/mDonnf13H2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 20, 2025

وبدأت القصة بتوتر أمني مساء السبت أدى إلى غلق الطريق الساحلي في المنطقة، فيما تدخل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، وأمر بفتح الطريق ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وعادت الاشتباكات مجددا صباح الأحد، حيث استخدمت خلالها أسلحة متوسطة وامتدت إلى الأحياء السكنية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ورجحت مصادر محلية أن سبب التصعيد هو مهاجمة عناصر من القوة المشتركة جنزور لوكر تابع لبيع المخدرات ينسب للقيادي منير السويح، ما أدى إلى اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين.

وأظهرت لقطات مجموعة مسلحة بقيادة عبدالرحمن الترهوني الملقب بـ "الحنكورة" تقتحم مستشفى جنزور وتقتاد فتاة كانت تتلقى العلاج بالمستشفى قبل اندلاع الاشتباكات في المنطقة.

🎥 مجموعة مسلحة بقيادة عبدالرحمن الترهوني الملقب بـ "الحنكورة" تقتحم مستشفى جنزور وتقتاد فتاة كانت تتلقي العلاج بالمستشفى قبل اندلاع الاشتباكات في المنطقة. pic.twitter.com/ChCTt4o8E3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 20, 2025

حتى اللحظة، لم ترد تقارير مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية أو المادية، فيما لم يصدر أي بيان إضافي بشأن الحادثة من طرف وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

