بدء تنفيذ اتفاق الدبيبة و"الردع" بشأن مطار معيتيقة في ليبيا (فيديو)

أعلنت مصادر ليبية، مساء السبت، دخول قوات "كتيبة أمن المطار" بقيادة رمزي القمودي، إلى مطار معيتيقة في طرابلس، مع بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة الوحدة الوطنية و"جهاز الردع".

ونشرت قناة "ليبيا الأحرار" مقطع فيديو يوثق وصول قوات "كتيبة أمن المطار" إلى الجزء المدني، لاستلام زمام الأمور الأمنية ومهام التأمين في مطار معيتيقة.

ونقلت القناة عن مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم قوله إن "تنفيذ اتفاق طرابلس قد بدأ بالفعل، وسيعلن عن كل خطوة في حينها"، لافتًا إلى أن "جهاز الردع أبدى مسؤولية كبيرة وتكفل بالخطوات الأولى لتعزيز حسن النية".

وأكد دغيم أن "الاتفاق يتضمن مبادئ عامة وليس محددًا بفترة زمنية أو منطقة جغرافية محددة، وجاء لتعزيز الاستقرار وتطوير آداء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحرّى تطبيق أعلى المعايير الدولية لتنفيذ إجراءات تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والمهنية".

#شاهد | بدء دخول قوات كتيبة أمن المطار إلى مطار معيتيقة لاستلام مهام تأمينه pic.twitter.com/haqWcTvnJ9 — قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) September 13, 2025

وأشار مستشار "الرئاسي" الليبي إلى أن "الاتفاق هو جهد تكاملي بين رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بناءً على المؤسسات التابعة لكل منهما".



من جهتها، أشارت صحيفة "المرصد" الليبية إلى أن "القوة المحايدة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي ورئاسة الأركان بقيادة رمزي القمودي وصلت إلى مطار معيتيقة المدني لتأمين صالة المسافرين ومكتب رئيس الأركان تنفيذًا للاتفاق".

ووفقًا للاتفاق، يلتزم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مقابل إخلاء مبنى المسافرين، بسحب القوات التي جلبها من خارج طرابلس وإعادتها إلى أماكن تمركزها السابقة خلال أسبوع.

وبموجب الاتفاق، ذكرت مصادر ليبية أنه سيتم سحب عناصر "جهاز الردع" وغلق مكتبه بصالة المسافرين في المطار المدني واستبدالها بأفراد الشرطة والمخابرات والجوازات، على أن يبقى الجهاز محتفظًا بمقره في المطار العسكري.

🚨 عاجل > مصادرنا: بدء سريان “اتفاق طرابلس” برعاية وضمانات المخابرات التركية.



🚨 مصادرنا: الاتفاق لا يشترط توقيعه من الأطراف المعنية، على أن تكون تركيا هي الضامن لتنفيذه ومتابعته، وتشرف قوة فضّ النزاع على الترتيبات العملية على الأرض.



🚨 مصادرنا: رئيس وفد المخابرات التركية حذّر… pic.twitter.com/KZcAHbyjJP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2025

وتتولى "كتيبة أمن المطار" التابعة لرئاسة الأركان الليبية، تأمين مبنى المسافرين من الخارج تحت إشراف لجنة الترتيبات الأمنية المكلَّفة من الرئاسي، على أن يتسلمه وزير المواصلات محمد الشهوبي تأكيدًا لعودة سفر الحكومة ورئيسها عبر المطار.

وينص الاتفاق على "تشكيل قوة موحدة ومحايدة لتأمين المطارات الأخرى، وهي طرابلس الدولي، مصراتة، زوارة، إضافة إلى معيتيقة.

وتتضمن بنود الاتفاق، عودة كافة المهجرين من كافة الأطراف في طرابلس، إلى مناطقهم، بما في ذلك عودة الدبيبة إلى منزله في النوفليين".

وقالت مصادر متطابقة إن "اللواء 222 مجحفل" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أعلن استلام "الكتيبة 107" مهام تأمين مطار معيتيقة الدولي، بشكل رسمي.

وجاء في بيان منسوب إلى "اللواء 888 مجحفل"، نُشر عبر "فيسبوك" أنه "بناءً على التعليمات الواردة إلينا من وزارة الدفاع، تم الانتهاء من تجهيز الأطقم الخاصة بالعمل في مطار معيتيقة فور استلام المطار من قبل باقي الوحدات العسكرية باللواء الذي كُلف باستلامٍ كاملٍ لمطار معيتيقة".

