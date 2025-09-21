أحمد حمودة: الأهلي لديه أزمة في غرفة الملابس وأداء الفريق تحسن أمام سيراميكا

تحدث أحمد حمودة نجم فريق المقاولون العرب، عن فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حمودة في تصريحات تليفزيونية: "سيراميكا كليوباترا تعود على الخسارة أمام الأهلي، وعلي ماهر أخطأ في إدارة المباراة".

وأضاف: "مستوى الأهلي تحسن قليلا أمام سيراميكا كليوباترا، وأزمة الأهلي في غرفة الملابس وليس اللاعبين".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك تراجع غريب في مستوى جيراديشار مع الأهلي، ومحمد علي بن رمضان لم يظهر بشكل جيد مع الفريق حتى الآن".

