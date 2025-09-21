الأحد 21 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

سيد رجب يلجأ لمباحث الإنترنت بعد ابتزازه في "لينك"

سيد رجب، فيتو

تشهد أحداث مسلسل لينك الذي يقوم ببطولته الفنان سيد رجب لجوءه لمباحث الإنترنت بعد تعرضه للابتزاز من قبل أحد الأشخاص.

 

وكانت قد أعلنت المنتجة إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، بدء تصوير أحدث أعمالهما الدرامية، الذي يحمل اسم “ لينك”، بطولة الفنان سيد رجب ورانيا يوسف، وذلك بعد فترة من التحضيرات واكتمال التعاقد مع أبطاله، استعدادًا لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الشتوي ضمن قائمة أعمال الأوف سيزون.

قائمة أبطال مسلسل لينك

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك فى بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي تشويقي.

وأكدت إيمان أبو الدهب أن العمل الجديد يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال درامية تطرح قضايا اجتماعية مهمة وتلامس الجمهور المصري، حيث سبق لها أن قدمت أعمالًا بارزة منها: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.

سيد رجب ورانيا يوسف في نشاط فني

 يذكر أن سيد رجب يرتبط بأكثر من عمل جديد، أبرزها فيلم "شلة ثانوي" انطلق تصويره الشهر الماضي، وهو من بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، ويشارك فى الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى.

وفى سياق متصل تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، كما تشارك رانيا فى بطولة فيلم ابن مين فيهم، مع النجمين بيومي فؤاد وليلى علوى، والذى بدأ تصويره مؤخرًا ومقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

سيد رجب مسلسل لينك لينك

