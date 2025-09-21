فولهام يهزم برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، قلب فريق فولهام تأخره بهدف للفوز على برينتفورد 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كرافن كوتيج، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف فريق برينفتورد لاعبه ميكيل دامسجارد في الدقيقة 20، وتعادل فولهام عن طريق ايووبي بالدقيقة 38 ثم أضاف ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وشهدت الدقيقة 50 من أحداث المباراة الهدف الثالث لفريق فولهام عن طريق النيران الصديقة للاعب برينتفورد إيثان بينوك.

تشكيل فولهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل فولهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: سيسينون - أوجيلومبا- اندرسن - تيتي

خط الوسط: لوكيتش - بيرج - ايووبي

خط الهجوم: كينج - مونيز - ويلسون

تشكيل برينتفورد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: لويس بوتير - بينوك - كولينز - دن بيرج - كايود

حط الوسط: يارموليوك - دامسجارد - هندرسون

خط الهجوم: شادي - تياجو

ترتيب فولهام وبرينتفورد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يحتل فريق فولهام المركز السابع برصيد 8 نقاط، فيما تراجع فريق برينتفورد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، خسر فريق وست هام يونايتد من نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي كريستال بالاس كل من: جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 37 وتايريك ميتشل في الدقيقة 68.

بينما جاء هدف فريق وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 49.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.