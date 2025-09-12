نجم فولهام الإنجليزي ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي

أتم نادي العلا الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو)، تعاقده مع أداما تراوري لاعب نادي فولهام الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي العلا تعاقد مع أداما تراوري لاعب فولهام الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وتستمر فترة الانتقالات في دوري يلو حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

وخاض أداما تراوري 3 مباريات مع فولهام هذا الموسم، وصنع هدفًا ولم يسجل.

ويخوض أداما تراوري موسمه الثالث رفقة فولهام هذا الموسم، حيث إنه كان قد انضم إلى الفريق مطلع موسم 2023، قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

