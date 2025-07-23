مدبولي: لدينا برنامج ناجح في مبادلة الديون مع ألمانيا، ونعمل على خفض أسعار السلع الرئيسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: لا يوجد أي تأخير في المستحقات والالتزامات الدولارية ونشهد استقرارا في المواد البترولية.

وقال رئيس الوزراء، إن لدى الحكومة برنامجا ناجحا مع ألمانيا في مبادلة الديون بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “نعمل على تخفيض أسعار السلع الرئيسية مع استقرار الدولار”.

وقال إن هناك زيادة في نسبة السياحة في الساحل الشمالي ونسعى لجعل المدينة سياحية متكاملة.



وأشار إلى أن أسعار الدولار تنخفض وهذا عامل يشجع في التحرك للعمل على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية.







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