تحت مظلة مبادرة الأمم المتحدة، الإسكندرية تشارك باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

نظم جهاز شئون البيئة لفرع غرب الدلتا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لتنظيف عدد من شواطئ المحافظة.

وشارك بالحملة أكثر من 60 متطوعًا من نادي روتاري إنتراكت ومؤسسة شباب بيحب مصر، حيث تركزت الجهود على شاطئ ذوي الهمم وشاطئ ستانلي، لإزالة المخلفات البلاستيكية والصلبة التي تُهدد الحياة البحرية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية الساحلية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية الدولية في الإسكندرية تماشيًا مع المبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تحتفل بها دول العالم سنويًا، في موعد محدد ثالث سبت من شهر سبتمبر كل عام، من خلال أنشطة تهدف إلى تنظيف السواحل والبحار، وزيادة الوعي البيئي بأهمية الحد من التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشددًا على استمرار الحملات التوعوية والبيئية بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أضاف أن المحافظة تطلق خلال شهر سبتمبر الجاري عددًا من الحملات لتنظيف الشواطئ، لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس في تحسين البيئة الساحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.