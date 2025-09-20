السبت 20 سبتمبر 2025
تحت مظلة مبادرة الأمم المتحدة، الإسكندرية تشارك باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

الإسكندرية
الإسكندرية

نظم جهاز شئون البيئة لفرع غرب الدلتا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية،  اليوم، حملة مكبرة لتنظيف عدد من شواطئ المحافظة.

 

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

وشارك بالحملة  أكثر من 60 متطوعًا من نادي روتاري إنتراكت ومؤسسة شباب بيحب مصر، حيث تركزت الجهود على شاطئ ذوي الهمم وشاطئ ستانلي، لإزالة المخلفات البلاستيكية والصلبة التي تُهدد الحياة البحرية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية الساحلية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية الدولية في الإسكندرية تماشيًا مع المبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تحتفل بها دول العالم سنويًا، في موعد محدد ثالث سبت من شهر سبتمبر كل عام، من خلال أنشطة تهدف إلى تنظيف السواحل والبحار، وزيادة الوعي البيئي بأهمية الحد من التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشددًا على استمرار الحملات التوعوية والبيئية بمختلف أنحاء المحافظة. 

كما أضاف  أن المحافظة تطلق خلال شهر سبتمبر الجاري عددًا من الحملات لتنظيف الشواطئ، لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس في تحسين البيئة الساحلية.

