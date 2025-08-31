هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن ما يشهده المصريون خلال فصل الصيف الحالي هو انتشار واسع لأدوار البرد الشديدة والالتهابات الفيروسية والبكتيرية، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية نشطة بشكل ملحوظ.

أعراض قوية ولكنها ليست خطيرة

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقناة “إم بي سي مصر” أن الأعراض الحالية تتمثل في:

كحة قد تستمر لأسابيع

ارتفاع في درجات الحرارة

آلام بالبطن وغثيان

إصابة في الجهاز الهضمي

التهاب في الجهاز التنفسي العلوي

وأشار إلى أن هذه الأعراض رغم شدتها إلا أنها لا تمثل خطورة على المريض، حيث لم تُسجل حالات التهاب رئوي حاد أو فشل في التنفس أو نقص في الأكسجين.

وجود كورونا بين الفيروسات

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا ضمن الفيروسات المنتشرة، لكنه لا يمثل خطورة تُذكر في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الوضع لا يستدعي القلق.

