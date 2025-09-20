خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: إن الدولة وضعت خطوطًا حمراء تجاه إسرائيل، وأن أي تعدٍ من الكيان الصهيوني سيواجه بـ"مفاجأة" تشمل استخدام ما هو معلن وما هو غير معلن.



جاهزية واستعداد للدفاع عن الأمن القومي

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إن الاستعداد والتهيؤ لتنفيذ متطلبات الأمن القومي المصري قائم، وأن التحرك سيكون ضمن إطار الشرعية وعلى الأراضي المصرية دون انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ما يجعل من الصعب أن تُلام مصر على أي إجراءات دفاعية تتخذها.



محاولات تحريك الغرب دليل ضعف إسرائيلي؟

وأشار إلى أن محاولات الكيان الإسرائيلي لتحريك الغرب ضد مصر تُفسَّر على أنها علامة خوف ورعب من قوة مصر، موضحًا أن إسرائيل تعلم أن أي صفعة مصرية قد تكون لها نتائج حادة. وأضاف أن إسرائيل إذا شعرت في أي لحظة بأن الجيش المصري ضعيف لَما تردَّدت في استهداف مصر باعتبارها هدفًا استراتيجيًا.



الحفاظ على الأمن القومي حق شرعي لمصر

ختم العمدة بتأكيد أن مصر لها الحق في الحفاظ على أمنها القومي طالما أن تحركاتها تَجرى في إطار شرعي، وأن الخطوات المصرية تهدف إلى حماية الوطن وشعبه، مع التأكيد أن إسرائيل دائمًا قلقة من تحركات القاهرة.

