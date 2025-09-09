النجم الساطع 2025، تنفيذ بيان عملي مشترك بين القوات المسلحة المصرية وقوات دول شريكة (فيديو)

قامت القوات المسلحة المصرية وعدد من قوات الدول المشاركة في تدريبات النجم الساطع ٢٠٢٥ ينفذون تدريبا عمليا على اقتحام بؤرة إرهابية والقضاء على العناصر المسلحة.

وتستمر فعاليات التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع بمشاركة 44 من الدول الشقيقة والصديقة والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.