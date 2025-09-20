اندلاع حريق في عصارة قصب بقنا والدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده

اندلع حريق داخل عصارة قصب، اليوم السبت، في قرية العسيرات المرج، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية يفيد بنشوب حريق داخل عصارة قصب في قرية العسيرات مركز فرشوط.

وتبين بعد الفحص أن النيران اشتعلت في مخلفات القصب داخل العصارة ولا يوجد أي إصابات بشرية، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

