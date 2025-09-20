هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، موعد عودة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور إلى الملاعب، بعد إصابته بفيروس A.

ولفت إلى أن فيروس “A” ينتقل نتيجة تناول الأطعمة والمياه الملوثة، مع فترة حضانة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

من هم الأكثر إصابة بفيروس A

وأشار إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس A، وغالبًا ما تكون أعراضهم خفيفة إلى متوسطة وتزول بشكل عابر، بينما تكون الإصابة لدى البالغين أكثر شدة، كما حدث مع لاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: إلي أن أعراض فيروس “إيه” عند الكبار تشمل حمى عالية، قيء شديد وفقدان شهية، إرهاق وضعف عام، اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، بول داكن اللون يشبه لون الشاي، إسهال.

خطة علاج إمام عاشور من فيروس A

وأوضح الدكتور الخياط أن العلاج يعتمد على الراحة التامة والأدوية لتخفيف الأعراض، وليس هناك أدوية خاصة للقضاء على الفيروس نفسه، حيث ينتهي الفيروس عادة خلال شهر من ظهور الأعراض مع عودة المناعة إلى حالتها الطبيعية.

العدوى وطرق الوقاية من فيروس A

أوضح الخياط أن فيروس “إيه” معدٍ جدًا عبر البراز أو سوائل القيء، لكنه غير معدٍ عن طريق التلامس المباشر.

متى يعود إمام عاشور إلي الملاعب؟

وبناء على فترة التعافي، أكد أن إمام عاشور يحتاج نحو 3 أسابيع إضافية قبل العودة إلى الملاعب للتعافي من فيروس A، مما يعني أنه لن يلحق بمباراة الزمالك القادمة.

