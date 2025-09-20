من هو الطفل المغربي الذي خطف الأنظار قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

الدوري الإسباني، خطف الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدة الأنظار، قبل مواجهة ريال مدريد وإسبانيول، التي تجمعهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة، نزل الطفل المغربي إلى ملعب اللقاء، ليصفق له الجميع ويلقى تحية حارة من اللاعبين والجهاز الفني ومشجعي ريال مدريد، قبل أن ينفذ ركلة بداية المباراة.

🤩 Instant émotion au Bernabeu. Abderrahim Ouhida, un jeune supporter marocain du Real Madrid, a perdu sa famille lors du tremblement de terre de 2023 au Maroc.



Abderrahim a été vu portant un maillot du Real Madrid à la télévision après le tremblement de terre, et le Real Madrid… pic.twitter.com/eHoC85yOZn September 20, 2025

من هو الطفل المغربي؟

جاءت شهرة الطفل المغربي عبد الرحيم أوحيدة، بعدما تعرضت قريته في منطقة الحوز المغربية لزلزال مدمر، قبل عامين، حيث نجا منه ولكنه فقد معظم أفراد أسرته.

وقبل عام، ظهر عبد الرحيم في مقابلة مع قناة عربية وهو يبكي بحرقة وكان يرتدي قميص ريال مدريد، وأخبر المشاهدين أنه فقد أمه وأبيه وجده، إلى جانب اثنين من أشقائه، ليقرر مسئولو ريال مدريد تكريمه في العاصمة الإسبانية مدريد، ودعاه النادي هو وجزء من عائلته لمشاهدة مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن عبد الرحيم عاش تجربة لا تُنسى، وتمكن من مقابلة كافة نجومه المفضلين بعد المباراة ، والحصول على القمصان المميزة، وعانق كيليان مبابي وتلقى قميصًا موقعًا من النجم الفرنسي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تضمنت الرحلة كذلك زيارة عبد الرحيم للكؤوس الأوروبية داخل أروقة ريال مدريد، وتجول في النادي، والتقى بفريق كرة السلة.

بخلاف ذلك، تواجد عبد الرحيم على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول الجارية حاليًا، حيث نال تصفيقًا حارًا من جانب اللاعبين والطاقم الفني للفريقين والمدرجات، وقام بركلة البداية الشرفية.

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره إسبانيول في الشوط الأول

وتقدم فريق ريال مدريد على نظيره إسبانيول، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول بعد تمريرة من فالفيردي ليسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ميليتاو يحتفل بهدف ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف في الشوط الأول، فيتو

وفي الدقيقة 25، أنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد فريقه من فرصة هدف مؤكد بعد كرة عرضية من إكسبوسيتو على حدود منطقة الجزاء وصلت لمهاجم إسبانيول وأبعدها كورتوا، لنيتهي الشوط بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول فى الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول فى الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، ميليتاو، كاريراس، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، ماستانتونو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، ومبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أردا جولر، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز ودييجو خيمينيز.

ويدخل ريال مدريد اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع الماضية. كما نجح الفريق في تحقيق انتصار مهم على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب برنابيو.

ويبتعد الميرينجي بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني، وبفارق النقاط ذاته عن إسبانيول، الذي يحتل المركز الثالث.

ليفانتي يكتسح جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق ليفانتي نظيره جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز رباعية ليفانتي كلا من ايتا ايونج بالدقيقة 43، وآلفاريز بالدقيقة 49، وإيفان روميرو بالدقيقة 70، ثم اختتم الرباعية جودوين كوياليبو في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 47، حصل فيتور ريس لاعب جيرونا على البطاقة الحمراء، ليكمل الفريق المباراة بعشر لاعبين.

ترتيب ليفانتي وجيرونا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفانتي إلى 54 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد جيرونا عند نقطة يتيمة في المركز الأخير، جمعها من تعادل وحيد وخسر 4 مواجهات.

رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات

فيما علق خافيير تيباس، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني، على التساؤلات المتزايدة بشأن السماح للجماهير برفع الأعلام الفلسطينية داخل الملاعب الإسبانية، مؤكداأن الأمر لا يمثل أي مخالفة للقوانين المنظمة.

حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "لا، الرابطة لا تمنع ولن تمنع رفع الأعلام الفلسطينية، طالما أن الأمور تتم وفق اللوائح ولم تؤثر على سير المباريات، فلا مشكلة في ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الوضع هناك صعب وقاسٍ للغاية".

تصريحات تيباس تأتي في وقت تتزايد فيه مشاهد التضامن مع فلسطين داخل الملاعب الأوروبية، سواء من خلال الجماهير أو بعض اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.