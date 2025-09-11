الخميس 11 سبتمبر 2025
البنك المركزي الأوروبي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، مع انتظار صناع السياسات لمعرفة ما إذا كانت منطقة اليورو ستتأثر برسوم جمركية أمريكية أعلى من عدمه.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2% بعد سبعة تخفيضات متتالية.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قرر تثبيت سعر الفائدة عند 2% الشهر الماضي، أي ما يعادل نصف مستواه البالغ 4% قبل عام، وذلك بعد أن نجح في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

مع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وتوقع استقراره عند هذا المستوى، قرر صانعو السياسات التريث هذا الأسبوع، لا سيما في ظل اقتراب المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب من مراحلها النهائية.

وقال البنك في بيانه: «جزئيًا نتيجة لخفض أسعار الفائدة في السابق، أثبت الاقتصاد حتى الآن قدرته على الصمود في بيئة عالمية صعبة»، مضيفًا: «في الوقت نفسه، لا تزال البيئة العالمية شديدة الغموض، خصوصًا بسبب النزاعات التجارية»، وفق «رويترز».

