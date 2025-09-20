السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

يقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت في مواجهة نظيره رين، مساء اليوم السبت، على ملعب لا بوجوار، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل نانت ضد رين 

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة
2- ليل 10 نقاط
3- موناكو 9 نقاط
4- ليون 9 نقاط
5- ستراسبورج 9 نقاط
6- رين 7 نقاط
7- مارسيليا 6 نقاط
8- لانس 6 نقاط
9- نيس 6 نقاط
10- تولوز 6 نقاط
11- باريس إف سي 6 نقاط
12- أنجييه 5 نقاط
13- لوهافر 3 نقاط
14- نانت 3 نقاط
15- أوكسير 3 نقاط
16- لوريان 3 نقاط
17- بريست نقطة واحدة
18- ميتز نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي محمد نانت رين الدوري الفرنسي نانت ضد رين

مواد متعلقة

دولة أفريقية تنافس الكويت وعمان على استضافة كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان يفوز على لانس بثنائية في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت

الدوري الفرنسي عن هدف مصطفى محمد في أوكسير: لمسة الفن والهندسة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

"وأخرجني منها بالستر"، وفاة طبيب شاب تثير الأحزان واستشاري قلب يكشف سر موته فجأة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads