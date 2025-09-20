مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

يقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت في مواجهة نظيره رين، مساء اليوم السبت، على ملعب لا بوجوار، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل نانت ضد رين

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة

2- ليل 10 نقاط

3- موناكو 9 نقاط

4- ليون 9 نقاط

5- ستراسبورج 9 نقاط

6- رين 7 نقاط

7- مارسيليا 6 نقاط

8- لانس 6 نقاط

9- نيس 6 نقاط

10- تولوز 6 نقاط

11- باريس إف سي 6 نقاط

12- أنجييه 5 نقاط

13- لوهافر 3 نقاط

14- نانت 3 نقاط

15- أوكسير 3 نقاط

16- لوريان 3 نقاط

17- بريست نقطة واحدة

18- ميتز نقطة واحدة

