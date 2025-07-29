رئيس جامعة دمنهور يتابع طلاب الثانوية بمعامل التنسيق الإلكتروني (صور)

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 29 يوليو 2025، لمتابعة سير أعمال مكتب التنسيق بالجامعة للعام الجامعي 2025-2026، حيث استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة والممتدة حتى السبت 2 أغسطس.

رئيس جامعة دمنهور يتابع استقبال الطلاب في معامل التنسيق الإلكتروني، فيتو

رئيس جامعة دمنهور يتابع استقبال الطلاب في معامل التنسيق الإلكتروني، فيتو

ترابيس: نحرص على توفير كافة أشكال الدعم للطلاب لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم

وخلال جولته، اطمأن ترابيس على سير جميع الإجراءات بنظام وهدوء، مؤكدا أن جامعة دمنهور تعمل على توفير كافة أشكال الدعم للطلاب لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم، وتوفير بيئة ملائمة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وتحقيق الكفاءة الزمنية والخدمية.

كما حرص "ترابيس" على كما تفقد أماكن استراحات الطلاب وأولياء الأمور وكذا الطلاب من ذوي الهمم، واستطلع آراء الطلاب وأولياء أمورهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، ومدى حرص العاملين على تقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفني لهم، مهنئا الطلاب بنجاحهم وتفوقهم، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الدراسية القادمة.

ترابيس يؤكد حرص جامعة دمنهور على دعم الطلاب الجدد

وأشاد رئيس جامعة دمنهور بجهود فرق العمل داخل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، موجها بتقديم أقصى درجات التعاون والتيسير للطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع في أولوياتها دعم الطلاب الجدد ومساعدتهم على اختيار المسارات التعليمية المناسبة لقدراتهم وتطلعاتهم.

ترابيس يؤكد حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية

وأوضح ترابيس أن جامعة دمنهور كانت قد أنهت في وقت سابق كافة الإجراءات لدعم منظومة التنسيق الإلكتروني، والتجهيزات الفنية والتقنية والإدارية لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات، وتوفير الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والانسيابية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لإنهاء إجراءات التنسيق بسلاسة، وتقديم خدمات متكاملة للطلاب الجدد، وتوفير بيئة ملائمة تضمن لهم تجربة تسجيل ميسرة وآمنة من خلال معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمتخصصين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة دمنهور يتابع استقبال الطلاب في معامل التنسيق الإلكتروني، فيتو

رئيس جامعة دمنهور يتابع استقبال الطلاب في معامل التنسيق الإلكتروني، فيتو

رئيس جامعة دمنهور: تخصيص 4 معامل بكليات الطب البيطري والعلوم والتربية والتجارة لأعمال التنسيق الإلكتروني

وأضاف رئيس جامعة دمنهور أن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور، والتي تشمل "معامل كليتي الطب البيطري والعلوم بالمجمع العلمي"، و"معامل كليتي التربية والتجارة بالمجمع النظري بالأبعادية"، تعمل يوميًا خلال فترة التنسيق، وفق جداول منظمة، لتقديم الدعم الفني للطلاب، وذلك بالتوازي مع إمكانية التسجيل الإلكتروني من أي مكان على مدار 24 ساعة عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق، حيث جاء الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد كالتالي: 293 درجة فأكثر (91.56%) للشعبة العلمية (علوم)، و283 درجة فأكثر (88.44%) للشعبة الهندسية، و233 درجة فأكثر (72.81%) للشعبة الأدبية، وأما في النظام القديم فجاء الحد الأدنى 350 درجة (85.37%) للشعبة العلمية، و335 درجة (81.71%) للهندسية، و270 درجة (65.85%) للأدبية.

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