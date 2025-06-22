بملامح يكسوها الرعب.. هروب جماعي من إسرائيل، والمستوطنون: الأوضاع لا تحتمل والبقاء مستحيل (فيديو)

هروب المستوطنين من إسرائيل، بجواز إسرائيلي وحقيبة سفر وملامح أسى وصدمة تعلو الوجوه، بدأ المستوطنون الإسرائيليون في الهروب من تل أبيب وحيفا ومناطق إسرائيلية أخرى ضربتها الصواريخ البالستية والفرط صوتية، وقامت بتدمير مبانيها، فبات البقاء مستحيلا.

هروب المستوطنين الإسرائيليين للخارج

لم يتحمل المستوطنون الإسرائيليون تدمير تل أبيب، فقاموا بالهروب منها، فيما يُعرف بـالهجرة العكسية، وذلك ما أكده عدد من المستوطنين بالداخل الإسرائيلي، حيث أكدت المستوطنة الإسرائيلية مايسة الرومي على رحيلها من تل أبيب للخارج بسبب أوضاع الحرب، فقالت: "الأوضاع أصبحت لا تُحتمل.. ومع عجزنا عن البقاء أسبوعًا آخر، لم يعد أمامنا سوى النزوح كحل أخير".



وكشفت بعض مقاطع الفيديو المتداول من الداخل الإسرائيلي، عن هروب العديد من المستوطنين الإسرائيليين إلى دول أوروبا، ووصف العديد من النشطاء هروب الإسرائيليين بأنه "الهروب الكبير من إسرائيل".

وقامت السفارات الأوروبية بإجلاء المستوطنين مزدوجي الجنسية من الأراضي المحتلة، في مشهد يعكس حالة الذعر والهلع التي خلفتها الحرب الإيرانية- الإسرائيلية.

وفي مشهد يظهر الحقيقة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهروب الإسرائيليين بسبب تساقط الصواريخ الإيرانية على العديد من المدن.

كلهم يهربون لا أحد يؤمن بإسرائيل

وتحت عنوان "كلهم يهربون… لا أحد يؤمن بإسرائيل بعد الآن"، انتشرت مقاطع الفيديو لهروب الإسرائيليين، وكان يتركون حقائبهم خلفهم، ويسابقون بعضهم للهروب من الدمار الذي حل بتل أبيب وحيفا وبعض المدن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن رحلات هروب سرية من تل أبيب، يقوم بها آلاف الإسرائيليين عبر يخوت وسفن من العديد من الموانئ إلى قبرص، هآرتس تتحدث عن هروب الإسرائيليين على يخوت إلى قبرص بتكاليف باهظة، بعض إغلاق الأجواء، وانضمام مئات الإسرائيليين لمجموعات توفر لهم طرق هروب بديلة، حيث يمتلك الأكثرية من المستوطنين جواز سفر آخر، أو لهم حق السفر بجواز إسرائيل بلا فيزا.

هروب إسرائيليين إلى أوروبا، فيتو



وكشفت المجموعات الإسرائيلية في تطبيق "تليجرام" عن هروب جماعي لإسرائيليين للخارج، ولجوء مجموعة منهم نحو قبرص وباريس، حيث يظهر أحد مقاطع الفيديو حالة الرفض التي قوبل بها عدد من المستوطنين الإسرائيليين أثناء وصولهم إلى باريس، بعد هروبهم من تل أبيب.

سلطة الاحتلال تمنع الإسرائيليين من الهرب للخارج

بعد اكتشاف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحالة الهروب المتزايدة للمستوطنين من إسرائيل للخارج، لذا صرحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، قائلة: "لن نسمح للإسرائيليين بالسفر للخارج"، الأمر الذي خلف حالة من الغضب الواسع، الذي اجتاح المنصات العبرية، بعد قرار وزيرة المواصلات الإسرائيلية منع الإسرائيليين من السفر إلى الخارج، مع السماح فقط لعائلات الدبلوماسيين الأجانب والسياح بمغادرة البلاد، حيث تتصاعد المخاوف من موجة هجرة جماعية للإسرائيليين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هروب جماعي لإسرائليين صهاينة من الكيان اللقيط (إسرائيل)، لجوء مجموعة من الجٌبناء من الكيان الصهيوني نحو باريس..

يا لوقاحتهم، أصبح كل العالم يحتقرهم وينبذهم..

أجبن وأذلّ خلق الله على وجه الأرض..#الإرهاب_الإسرائيلي #امة_واحدة #معركة_الأمة #إيران.. pic.twitter.com/l4uTLJL4fX — عيسى (@2Issazou) June 16, 2025



وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر فرق من جنودها، على حدود مصر لمنع هروب الإسرائيليين خوفا من الصواريخ الإيرانية التي تتساقط على المدن ومنها تل أبيب وحيفا، والتي خلف دمارًا في المباني والبنية التحتية، ما أدى لهروب الآلاف من الإسرائيليين، الذين هربوا إلى اليونان وتركيا وقبرص وفرنسا.

هأرتس تزيح الستار عن علاقة المستوطنين الهشة بإسرائيل

لم تتأخر صحيفة هآرتس عن إزاحة ستار العلاقة الهشة، بين المستوطن القادم من الغرب بجنسية ثانية، وبين المستوطن الإسرائيلي، فكشفت عن انطلاق موجة هجرة معاكسة عبر البحر المتوسط نحو قبرص ومنها لدول أوروبا.



الهجرة المعاكسة من "إسرائيل" نحو الغرب، تعتبر واحدة من المحرمات السياسية والعقدية في "إسرائيل"، وتبرز فيما يُعرف بـ "تجليات" التماسك الداخلي، المتمثل في معادلة الأمن الكامل للإسرائيلي.

ويبدو أن المشهد التاريخي يتكرر وبشكل معكوس، فبينما وصل المســتوطنون اليهــود إلى فلسطين عام 1948 عبر البحر، تشهد اليوم عدة مرافئ إسرائيلية كبرى مغادرة جماعية للإسرائيليين، على متن يخوت خاصة نحو قبرص.

هروب جماعي من إسرائيل، فيتو



وأشارت "هآرتس" العبرية إلى مشهد تحولت الشواطىء لمحطات هجرة، حيث يصل المستوطنين ومزدوجي الجنسية لها في الساعة السابعة صباحًا، يسحبون حقائبهم، ويبحثون عن اليخت الذي من المفترض أن يأخذهم من هنا إلى قبرص، ومن هناك إلى أي مكان ليس هنا.

وحسب الصحيفة؛ أقيمت مجموعة "فيسبوك" من أجل مغادرة "إسرائيل" عبر البحر، يظهر فيها مئات الأشخاص الهاربين من إسرائيل حيث تقدم لهم خدمة الهروب عبر يخوت أو سفن في البحر مدفوعة الأجر.

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