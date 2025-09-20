الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من غزة وسط صمود 900 ألف آخرين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بنزوح ما يقارب 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأشار المكتب في بيان رسمي إلى أنه وفي مقابل حالات النزوح لا يزال أكثر من 900 ألف شخص داخل المدينة وشمال القطاع يرفضون المغادرة رغم استمرار العمليات العسكرية.

وأوضح البيان أن الطواقم الحكومية رصدت أيضا حركة نزوح عكسي، حيث عاد نحو 22 ألف شخص إلى مناطقهم الأصلية في مدينة غزة بعد أن نقلوا بعض ممتلكاتهم إلى الجنوب بسبب "غياب مقومات الحياة الأساسية" هناك.

ولفت البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم نحو مليون نازح وتعتبرها إسرائيل "منطقة آمنة"، تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 2000 شخص، إضافة إلى دمار واسع في ظل غياب المستشفيات والخدمات الأساسية.

وأضاف المكتب أن المساحات التي حددتها إسرائيل كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، في وقت يحاول فيه استيعاب أكثر من 1.7 مليون شخص، واصفا ذلك بأنه "مخطط لإفراغ مدينة غزة وشمال القطاع من سكانهما".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية بـ"التحرك العاجل لوقف ما يجري، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

