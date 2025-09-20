ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة لـ137 مليون دولار خلال 6 أشهر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة.

وتزامنًا مع هذه الزيارة، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا أعلن فيه عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة إلى 137 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسنغافورة 12.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سنغافورة 124.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025 كالتالي:

1. خضروات وفواكه بقيمة 8.4 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة مليون دولار.

3. مجموعات سلعية أخرى بقيمة 2.8 مليون دولار.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2025 كالتالي:

1. كاكاو ومحضراته بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 15.6 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 14.7 مليون دولار.

4. أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 13.7 مليون دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 10.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في مصر 210.3 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 205.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023 /2024، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في سنغافورة 21.6 مليون دولار خلال النصف الاول من العام المالي 2024/2025 مقابل 30.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024.

بينما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سنغافورة 30.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 23.6 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، وبلغت قيمة تحويلات السنغافوريين العاملين بمصر حوالى مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/20230.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سنغافورة 5.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.