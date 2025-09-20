السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم 147 طفلا..

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 442 شهيدا

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة شخصين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

ضحايا المجاعة بغزة 

 وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 442 شهيدا بينهم 147 طفلا.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع  إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 43 في مدينة غزة. 

14 مصابًا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس بـ غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم، موضحة أن 34 منهم سقطوا في مدينة غزة.   

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت بإصابة 14 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.   

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 11 معظمهم في مدينة غزة.   

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط  مدينة غزة.   

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجاعة بغزة غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

51 شهيدًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads