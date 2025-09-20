ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 442 شهيدا

بينهم 147 طفلا..

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة شخصين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

ضحايا المجاعة بغزة

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 442 شهيدا بينهم 147 طفلا.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 43 في مدينة غزة.

14 مصابًا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس بـ غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم، موضحة أن 34 منهم سقطوا في مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت بإصابة 14 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 11 معظمهم في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.

