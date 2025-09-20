السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة فى أول أيام العام الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة فى أول أيام العام

 تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2025/2026، رافقه الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حشد جماهيري كبير لاستقبال لاعبي ليفربول قبل مواجهة إيفرتون (فيديو)

ضبط كمية أدوية بشرية بمطار برج العرب قبل تهريبها للخارج

 شملت الجولة كليات المجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، ومركز طه حسين لذوي الهمم وكليتى الزراعة والعلوم.

 وهنأ قنصوة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدًا أهمية الانضباط من اليوم الأول، والالتزام بالقيم الجامعية والأخلاق العامة، وحضور المحاضرات بانتظام، كما تفقد سيادته القاعات والمدرجات والمعامل، واطمأن على جاهزية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان انتظام العملية التعليمية.

 

وفى حوار مفتوح مع الطلاب، شدد رئيس الجامعة على أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمم وتعزيز مكانتها وهيبتها، موجهًا عمداء الكليات بضرورة تنظيم برامج تعريفية للطلاب الجدد لدمجهم في الحياة الجامعية، وتعريفهم بالبرامج الدراسية والدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها الجامعة مع كبرى الجامعات العالمية بما يضمن تخريج كوادر منافسة على المستوى الدولى، كما استمع الدكتور قنصوة إلى شرح من العمداء حول خطط الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى.

شهدت الجولة أداء رئيس الجامعة  مراسم رفع وتحية العلم بمشاركة طلاب ذوى الهمم من فريق القادة الاجتماعيين، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، فى مشهد جسّد معاني الانتماء والمشاركة الفاعلة.

 كما زار رئيس الجامعة مركز طه حسين لخدمة الطلاب من ذوى الهمم، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم لهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإعداد وتأهيل كوادر منهم قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.

