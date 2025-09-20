حملات مكثفة لتموين الشرقية بمركزى الإبراهيمية وههيا

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية، للمرور على الأنشطة والأسواق والمحلات والصيدليات بمركزي الإبراهيمية وههيا.

ضبط 20 كشاف كهرباء

وأوضح بأن الحملة أسفرت عن ضبط (٢٠ ) كشاف كهرباء، وتم تحرير محضر رقم (٦٤٣١) جنح الإبراهيمية لمحل أدوات كهربائية بدون فاتورة، وضبط عدد (٩) مروحة سقف وتم تحرير محضر رقم (٦٤٣٠) جنح الإبراهيمية لمحل أجهزة كهربائية بدون فاتورة وتحرير محضر رقم (٢٥١٧) إداري الإبراهيمية فحص شكوى علامات تجارية.

غلق وتشميع الصيدلية

كما قامت الحملة بالتوجه إلى صيدلية غيرمرخصة تبين تبعيتها لمركز ههيا وتحررت الجنحة رقم ( ١٠٣٥٠) لسنة ٢٠٢٥ ههيا، وتم التحفظ على جميع الأدوية وغلق وتشميع الصيدلية.

تحرير المحاضر اللازمة

وشدد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات

محافظ الشرقية

كان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، كلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

