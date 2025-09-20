محافظ كفر الشيخ يعتمد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في 4 مراكز

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز “الرياض، دسوق، بلطيم، سيدي سالم”.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي؛ عزبة الغابات 5 بمركز الرياض، وعزب الحكيم وباز وحسن زعلوك وحوض الحجر ومفتاح بمركز دسوق، وعزبتي أولاد صلاح وختسوف بمركز بلطيم، وعزب عقلة البحرية وأحمد منصور وزكي عبدالباعث وسعدة ومحمد عمارة بمركز سيدي سالم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

