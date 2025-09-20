السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في 4 مراكز

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

 أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد 13 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز “الرياض، دسوق، بلطيم، سيدي سالم”.

 

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على النحو التالي؛ عزبة الغابات 5 بمركز الرياض، وعزب الحكيم وباز وحسن زعلوك وحوض الحجر ومفتاح بمركز دسوق، وعزبتي أولاد صلاح وختسوف بمركز بلطيم، وعزب عقلة البحرية وأحمد منصور وزكي عبدالباعث وسعدة ومحمد عمارة بمركز سيدي سالم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  يأتي هذا في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية العمرانية المستدامة اعتماد الاحوزة العمرانية خطط التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم:استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار..القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية في الأميرية..مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

باستثمارات 70 مليون دولار، رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا للمنسوجات بالقنطرة غرب (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads