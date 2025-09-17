علاء عبد المعطي: متحف كفرالشيخ يضم 2200 قطعة أثرية ويجذب آلاف الزوار سنويًا

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ان متحف كفرالشيخ الاثري يعد منارة ثقافية وسياحية تضع المحافظة على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، موضحًا أن المتحف يضم 2200 قطعة أثرية، يُعرض منها 735 قطعة في ثلاث قاعات رئيسية وقاعة صغرى تسرد تاريخ مدن كفرالشيخ الأثرية مثل "بوتو" و"سخا".



أكد محافظ كفرالشيخ أن المشروعات السياحية والدينية الكبرى بالمحافظة تسير بخطوات متسارعة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بتكلفة 10 ملايين جنيه، تضمنت تركيب أرضيات جرانيت ورخام، وإنشاء نافورة حديثة، ومساحات خضراء، وأعمدة إنارة متطورة، ومقاعد، ومداخل متعددة لذوي الهمم، لافتًا إلى بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثانية حاليًا.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سخا، الذي يعد نقلة نوعية في السياحة الدينية، مشيرًا إلى أن كنيسة السيدة العذراء تحتفظ بكنوز أثرية نادرة، أبرزها الحجر المقدس الذي يحمل أثر قدم السيد المسيح، والمخطوطات القديمة، والأيقونات التاريخية، مؤكدًا أن الدولة نفذت أعمال تطوير للبنية التحتية والطرق المحيطة بالمسار، بجانب إنشاء مسارات للمشاة وخرائط تفاعلية للزوار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة أبرزت أهمية المحافظة على خريطة الآثار المصرية، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد بمعبد بوتو على مساحة 850 م²، وعُثر بداخله على ساعة شمسية حجرية نادرة ونقوش فلكية تؤكد براعة المصريين القدماء في علم الفلك.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المصايف والمناطق الساحلية شهدت أعمال تطوير شاملة، حيث تم إنشاء كورنيش الفيروز الجديد بمصيف بلطيم ليربط بين منطقتي الأمل والفيروز، بجانب أعمال رصف الطرق، وإنشاء مشايات وممرات للمشاة، وتطوير شبكات الصرف والإنارة، بما يجعل المصيف قادرًا على استيعاب ملايين الزوار، لموقعها الجغرافي ما يجعلها وجهة ترفيهية متميزة لمحافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.