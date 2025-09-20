عرض فتاة سقطت من الطابق الثالث بعقار في الوراق على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض فتاة سقطت من الطابق الثالث بعقار في الوراق، على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن إصاباتها والوقوف على ملابسات الحادث.

سقوط فتاة من عقار في الوراق

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط فتاة من عقار في الوراق، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن فتاة اختل توازنها وسقطت من نافذة الطابق الثالث، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

