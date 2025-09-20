غدًا الأحد، 150 معهدا أزهريا في الوادي الجديد تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم السبت، إنهاء كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة غدًا الأحد، داخل 150 معهدًا أزهريًا موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية، ومعه تشديد على الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة منذ أول يوم دراسة لضمان بداية قوية للطلاب والطالبات في الوادي الجديد.

جاهزية كاملة.. وبيئة آمنة من أول حصة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت إنّه جرى تنفيذ حزمة إجراءات داخل المعاهد الأزهرية لتهيئة مناخ تعليمي منضبط، يشمل متابعة حركة الدخول والخروج، والتأكد من نظافة الفصول والساحات، وتوفير عناصر السلامة والأمان منذ أول يوم دراسة.

وأضاف أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع منطقة المعاهد الأزهرية، لضمان بداية مستقرة للعام الدراسي الجديد، مع التركيز على حضور الطلاب وانتظام الجداول وتيسير الحركة بين المعاهد في مراكز الوادي الجديد كافة.

توزيع جغرافي وخطة متابعة ميدانية

وأوضح المحافظ، أن 150 معهدًا أزهريًا تغطي الإدارات التعليمية الخمس داخل الوادي الجديد، مع تطبيق خطة متابعة ميدانية منذ أول يوم دراسة لرصد أي ملاحظات ومعالجتها فورًا، والتواصل المستمر مع قيادات المعاهد الأزهرية.

وقال محافظ الوادي الجديد: إن متابعة الدراسة بالمعاهد تشمل تنفيذ خطة المرور على بوابات المعاهد، ومراجعة سجلات الحضور والانضباط، وتذليل العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد، بما يضمن أن يكون أول يوم دراسة نقطة انطلاق إيجابية ومستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.