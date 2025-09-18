محافظ قنا يشهد انطلاق الاستعدادات لمشروع القرية المنتجة المستدامة

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم، فعاليات الاجتماع التحضيري الأول لإطلاق مشروع "القرية المنتجة المستدامة"، وذلك بحضور الدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والدكتورة سمية متولي مساعد الأمين العام لشئون الألكسو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور شريف صلاح مسئول إدارة التربية باللجنة الوطنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد الصادق وكيل وزارة الصحة بقنا.

قرية دندرة تمثل نموذجا واعدا للسياحة

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المحافظة تتبنى رؤية متكاملة لإطلاق مبادرة "القرية المنتجة" بالتعاون مع منظمة الألكسو، مشيرًا إلى أن قرية دندرة تمثل نموذجا واعدا للسياحة الريفية والثقافية لما تزخر به من مقومات تراثية كالفنون الشعبية، والتحطيب، ورماح الخيل، وصناعة الفخار، فضلًا عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج منتجات صديقة للبيئة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحويل دندرة إلى مركز جذب سياحي وثقافي، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح محافظ قنا أن التعاون مع الألكسو لا يقتصر على السياحة الريفية فقط، بل يمتد إلى مجالات أخرى، أبرزها تسجيل مدينة قنا كـ"مدينة للتعلم"، من خلال استغلال المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة وكورنيش النيل كبيئات مفتوحة للتعلم والإبداع.

كما أشار إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية أوسع لإعادة رسم الصورة الذهنية لمحافظة قنا كمحافظة خضراء، عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والمباني الخضراء، والنقل المستدام، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار ضمن خريطة التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، لفت المحافظ إلى أن المشروع يتكامل مع "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، من خلال مشروع "التكتل العمراني لقنا الكبرى"، الذي يربط بين قنا الجديدة وغرب قنا ودندرة كأحد المكونات الرئيسية للتنمية غرب المحافظة.

ويهدف مشروع "القرية المنتجة المستدامة" إلى إرساء نموذج متكامل للقرى التي تعتمد على مواردها المحلية وتتبنى حلولًا صديقة للبيئة، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المشاركون أنّ المشروع يمثل خطوة رائدة نحو تمكين المجتمعات الريفية بمحافظة قنا، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية في مجال التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.