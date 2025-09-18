محافظ قنا يعلن موعد تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك"

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" وذلك يوم الأحد المقبل ٢١ سبتمبر، بقصر ثقافة قنا، بحضور شعبي وتنفيذي واسع، وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس، ومديرية الشباب والرياضة، وأئمة المساجد، ومؤسسات المجتمع المدني.

وذلك تزامنًا مع إطلاق المبادرة رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال استقبال المحافظ بمكتبه اليوم فضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المبادرة، التي تطلقها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة مهمة لنشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والانضباط.

وأوضح أن المبادرة ستتناول قضايا تمس حياة المواطنين اليومية برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد يعالج الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

نشر التوعية المجتمعية عبر المحاضرات والندوات والدروس والخطب

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف في نشر التوعية المجتمعية عبر المحاضرات والندوات والدروس والخطب، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة.

وأوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف مواجهة التطرف الديني، وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل.

وأضاف أن المبادرة ستغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، مع التأكيد على تعزيز الهوية والشخصية المصرية.

