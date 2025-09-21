بعد جدل انتقاصه، موعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف المهام التشريعية والرقابية

يعود أعضاء مجلس النواب، لممارسة دورهم التشريعي والرقابي بشكل كامل مع انعقاد دور الانعقاد السادس المنتقص المقرر انطلاقه في مطلع أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من فترة الإجازة البرلمانية التى بدأت في شهر يوليو الماضى.

دور الانعقاد السادس المنتقص

ويتساءل عدد من المتابعين عن سبب انعقاد دور الانعقاد السادس المنتقص.

وبدوره كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أسباب عقد مجلس النواب دور انعقاد سادس منتقص، في شهر أكتوبر المقبل.

انتخاب المجلس الجديد

وقال فوزي في تصريح لفيتو، إن المادة 106 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 والمعدل في أبريل 2019 نصت على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا لسابقه على انتهاء مدته".

وأضاف، كما نصت المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتابع، وإنفاذًا لهذه النصوص جاء نص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 مقررة الآتي:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي المستوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها…".

موعد انتهاء الخمس سنوات

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن المجلس الحالي مستمر بقوة الدستور حتى موعد انتهاء الخمس سنوات ميلادية، والتى من المقرر أن تنتهي في ١١ يناير المقبل، وبالتالي فيلزم دعوته للانعقاد للمرة الأخيرة قبل الخميس الأول من أكتوبر 2025، وإلا - انعقد بقوة الدستور في هذا التاريخ.

وأوضح، يمكن أن يكون دور الانعقاد الأخير منقوص أي تكون مدته أقل من تسعة أشهر، ومرجع ذلك أن المجلس قد بدء عمله في 11 يناير 2021 أي في تاريخ لا يسمح باكتمال المدة، سواء في أول دور أو في آخر دور انعقاد.

