تصعيد جديد، فرنسا تمنح دبلوماسيين ماليين مهلة أخيرة لمغادرة البلاد

منحت فرنسا دبلوماسيين ماليين قررت طردهما، اليوم السبت، مهلة أخيرة لمغادرة البلاد، في أحدث فصول التوتر بين باماكو وباريس.

فرنسا تلوح بورقة التأشيرات ضد مالي

وتتهم فرنسا الدولة الأفريقية بانتهاك اتفاقية فيينا، وتتجه للضغط على نظام أسيمي غويتا عن طريق ملف التأشيرات.

وبعد شهر من اعتقال عميل استخبارات فرنسي في باماكو، قررت باريس طرد دبلوماسيين ماليين وتعليق التعاون الأمني، ضمن استراتيجية "حازمة" قد تأتي بنتائج عكسية.

ويعد هذا مرحلة جديدة من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد ما جرى في 14 أغسطس الماضي، حين تم اعتقال "يان. ف"، وهو عميل "جهاز المخابرات الفرنسي" بتهمة "محاولة زعزعة الاستقرار".

في اليوم نفسه، ألقي القبض على عشرة ضباط ماليين، من بينهم جنرالان، هما نيما ساجارا وعباس ديمبيلي وعدد من الجنود الآخرين للسبب نفسه، وهو محاولة زعزعة استقرار البلاد، لذلك قررت باريس الرد بإعلان شخصين غير مرغوب فيهما، وأعطتهما مهلة حتى اليوم 20 سبتمبر لمغادرة البلاد.

وكانت السلطات المالية، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، الحاكم منذ انقلاب أغسطس 2020، أمرت خمسة دبلوماسيين فرنسيين آخرين، كانوا يعملون أيضا في السفارة الفرنسية في باماكو، بمغادرة البلاد، علما أن هؤلاء الأشخاص غادروا مالي بالفعل في 14 سبتمبر.

