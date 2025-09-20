بعد 7 جولات للدوري، فريقان بلا فوز والكهرباء يصعق الخصوم بانتصار تاريخي

الدوري المصري، تعد الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمثابة وش السعد علي كهرباء الإسماعيلية بعدما حقق الفوز الأول له في مشاركته الأولي بالدوري.

وفاز كهرباء الاسماعيلية أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

فريقان لا يعرفان الفوز بالدوري المصري

ويعد الثنائي المقاولون وفاركو هما الفريقين اللذين لم يستطعا تحقيق أي فوز في مشوارهما بالدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن بعد مرور الجولة السابعة.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وجاءت نتائج الجولات السبعة من بطولة الدوري المصري كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

نتائج الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

المقاولون ضد فاركو 1-1

الجونة ضد بتروجيت 1-1

المصري ضد غزل المحلة 2-1

الاسماعيلى ضد الزمالك 0-2

مودرن سبورت ضد إنبي 2-2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

بيراميدز 1-0 زد

وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش

سموحة 1-0 حرس الحدود

الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي - راحة

