الدوري المصري، تنطلق الإثنين المقبل منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمشاركة 21 فريقا.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو ضد المصري البورسعيدى..5 مساء - ستاد السويس الجديد

زد ضد الاتحاد السكندري..8 مساء - ستاد القاهرة الدولي

بتروجت ضد غزل المحلة..8 مساء - ستاد المقاولون العرب

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود ضد الأهلى..5 مساء - ستاد الكلية الحربية

الزمالك ضد الجونة..8 مساء - ستاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب..8 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

انبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت..8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة..8 مساء - ستاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

