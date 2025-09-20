السبت 20 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بقنا

 لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل في نجع عزوز مركز دشنا. 

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

