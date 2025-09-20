تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لإقدام ولي أمر بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة بتحقيق أمنية طفليه باصطحابهما "سبايدر مان" للمدرسة في أول يوم دراسي وسط تفاعل كبير وفرحة من الطفلين.

فرحة كبيرة من الطفلين وحقائب تحمل صور سبايدرمان

وأظهر الفيديو مدى تفاعل الطفلين مع سبايدر مان وفرحتهما الكبيرة في استجابة والدهما لتلك الأمنية البسيطة، ليظهر ذلك أيضا في ارتدائهما لحقائب تحمل صور سبايدر مان موضحا مدى تعلقهما الشديد بتلك الشخصية.

ولي أمر يحقق أمنية طفليه في اصطحابهما بسبايدر مان في أول يوم دراسي بالبحيرة، فيتو

تفاعل كبير لرواد التواصل الاجتماعي حول موقف ولي الأمر

ولقي المشهد تفاعلا واسعا من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الذين أشادوا بتصرف الأب، واعتبروا ما فعله مثالا جميلا لدور الأب في إدخال الفرح والسرور على أطفاله ومشاركة في الأحلام والخيال واهتمامه ومشاركته حتى لو بأصغر التفاصيل.

