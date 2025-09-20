السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

طفلان يصطحبان سبايدر
طفلان يصطحبان سبايدر مان بأول يوم دراسي، فيتو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لإقدام ولي أمر بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة بتحقيق أمنية طفليه باصطحابهما "سبايدر مان" للمدرسة في أول يوم دراسي وسط تفاعل كبير وفرحة من الطفلين.

فرحة كبيرة من الطفلين وحقائب تحمل صور سبايدرمان 

وأظهر الفيديو مدى تفاعل الطفلين مع سبايدر مان وفرحتهما الكبيرة في استجابة والدهما لتلك الأمنية البسيطة، ليظهر ذلك أيضا في ارتدائهما لحقائب تحمل صور سبايدر مان موضحا مدى تعلقهما الشديد بتلك الشخصية.

ولي امر يحقق أمنية طفليه في اصطحابهم لاسبايدر مان في اول يوم دراسي بالبحيرة، فيتو 
ولي أمر يحقق أمنية طفليه في اصطحابهما بسبايدر مان في أول يوم دراسي بالبحيرة، فيتو 
ولي امر يحقق أمنية طفليه في اصطحابهم لاسبايدر مان في اول يوم دراسي بالبحيرة، فيتو
ولي أمر يحقق أمنية طفليه في اصطحابهما بسبايدر مان في أول يوم دراسي بالبحيرة، فيتو 

تفاعل كبير لرواد التواصل الاجتماعي حول موقف ولي الأمر 

ولقي المشهد تفاعلا واسعا من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الذين أشادوا بتصرف الأب، واعتبروا ما فعله مثالا جميلا لدور الأب في إدخال الفرح والسرور على أطفاله ومشاركة في الأحلام والخيال واهتمامه ومشاركته حتى لو بأصغر التفاصيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة اول يوم دراسي بالبحيرة محافظة البحيرة سبايدر مان أول يوم في العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

إعمار بيوت الله من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 10 محافظات

السيوي بـ 55 جنيها والبلدي 65، أنواع وأسعار الزيتون الأخضر بأسواق البحيرة (فيديو)

استجابة سريعة من أمن البحيرة لنقل سيدة مُسنة إلى المستشفى

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads