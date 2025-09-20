السبت 20 سبتمبر 2025
تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيسين عدة ملفات رئيسية، أبرزها تطورات الوضع في غزة وأزمات الشرق الأوسط والمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما تشهد المباحثات الإعراب عن الاعتزاز بعلاقات البلدين والتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف المجالات والحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي فضلا عن تطورات الأوضاع في غزة وضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع مع ضرورة الشروع في عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم وحتمية ومواصلة الجهود من أجل ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بوصفه المسار الوحيد الضامن لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة.

