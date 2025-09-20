أعضاء بالشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لإرسال الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) مشروع قانون يلزم واشنطن بإرسال الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة إلى كييف.

وذكرت وثيقة نشرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة أنه ينبغي إدخال تعديلات على القوانين التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2024، والتي تسمح للحكومة الأمريكية بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لمشرعين من كلا الحزبين، ينبغي على إدارة واشنطن البدء بتحويل هذه الأموال إلى كييف "كل 90 يوما".

ويدعو الاقتراح وزير الخارجية الأمريكي إلى تخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة.

وبحسب مشروع القانون، ينبغي على إدارة واشنطن "بذل جهود دبلوماسية نشطة ومتواصلة لإقناع" الدول الأخرى باستخدام ما لا يقل عن 5% من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

ووفقا لتقديرات المشرعين الأمريكيين، من المتوقع أن يصل هذا المبلغ مبدئيا إلى حوالي 15 مليار دولار.

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ أنه ينبغي على الدول الأخرى أيضا تحويل الأموال إلى كييف مرة واحدة على الأقل كل 90 يوما.

كما يريد أعضاء مجلس الشيوخ إلزام إدارة واشنطن بتقديم تقرير عن حجم الأصول السيادية الروسية، بما في ذلك المجمدة، المحتفظ بها خارج الولايات المتحدة.

