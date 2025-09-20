السبت 20 سبتمبر 2025
السحب تزحف نحوها الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار متفاوتة الشدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( مطروح - العلمين- الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وعن المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم أوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري معرضان  لسقوط الأمطار ضعيفة إلى خفيفة على فترات متقطعة.

 

كما أن السواحل الشمالية معرضة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق (الإسكندرية - العلمين - مطروح)

أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري فهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة تتهاوى، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 20-9-2025

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلًا  على أغلب الأنحاء.


وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 4 درجات مئوية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 30

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 

