فرقة SEVENTEEN تعتذر للجمهور بعد حادث الألعاب النارية

اندلع جدل واسع بعد أن أعلنت شركة PLEDIS Entertainment، وكالة فرقة الكيبوب الشهيرة SEVENTEEN، اعتذارها الرسمي عن حادثة سقوط الألعاب النارية التي وقعت خلال الحفل الأول من جولتهم العالمية "NEW_" في إنتشون.

وقد أسفر الحادث عن إصابة عدد من الحضور، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المعجبين.

شهدت مدينة إنتشون الكورية الجنوبية انطلاق الجولة العالمية للفرقة يوم 13 سبتمبر في ملعب إنتشون آسيا الرئيسي، حيث وقع الحادث خلال الفقرة الأخيرة من العرض. ووفقًا لبيان الشركة، فإن خللًا فنيًا تسبب في سقوط بعض الألعاب النارية بشكل غير متوقع على الجمهور.

وأوضحت الشركة في بيانها، الذي نشرته بعد الحفل، أن فريقًا متخصصًا كان قد قام بوضع مسافات آمنة وإجراء فحوصات متكررة قبل بدء الحفل. إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الخلل كان ناتجًا عن وجود عيوب في بعض المنتجات المستخدمة.

وأكدت PLEDIS Entertainment أنها قدمت الدعم الفوري للمصابين، حيث تم علاج شخصين أُصيبا بجروح خفيفة في عيادة طبية مؤقتة أُقيمت داخل مكان الحفل قبل مغادرتهما. وتعهدت الشركة بتقديم الدعم الكامل لعلاجهما المستقبلي لضمان تعافيهما السريع. كما أشارت إلى أنها سترسل رسالة منفصلة للحضور للتحقق من وجود إصابات أو أضرار إضافية.

وفي خطوة استباقية لضمان سلامة الجمهور في الحفل الثاني المقرر في 15 سبتمبر، أعلنت الشركة أنها لن تستخدم المنتج المتسبب في المشكلة، مع تعزيز إجراءات السلامة وتكثيف عمليات الفحص للألعاب النارية قبل كل عرض.

واختتمت PLEDIS Entertainment بيانها بتقديم اعتذار عميق لكل من شعر بالانزعاج أو القلق من هذا الموقف غير المتوقع، مؤكدة أن سلامة الجمهور هي الأولوية القصوى بالنسبة لها. وتعهدت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة في الحفلات القادمة، وذلك لعدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

