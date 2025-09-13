الأحد 14 سبتمبر 2025
انتقادات واسعة لأداء فرقة aespa في برنامج "Good Morning America"

فرقة aespa، فيتو
فرقة aespa، فيتو

أثار الأداء الأخير لفرقة الكيبوب “aespa” لأغنية "Rich Man" في برنامج “Good Morning America” جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومنتقد.

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة، محققًا تفاعلات مختلطة بين مستخدمي الإنترنت الكوريين والمعجبين العالميين. ففي حين أشاد البعض بظهور فرقة ايسبا في برنامج أمريكي شهير، وبأدائها القوي، انتقد آخرون "زوايا التصوير الغريبة" و"التصميم الحركي غير المتناسق"، خاصة بسبب غياب الراقصين الاحتياطيين.

 ومما زاد من حدة الانتقادات هو قطع الأداء بشكل مفاجئ قبل نهايته، عندما انتقل البرنامج إلى فاصل إعلاني.

وشارك الآلاف من مستخدمي الإنترنت بآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشر منشور يصف الأداء بأنه "كارثة" بعد أن قام بتجميع مقاطع من الفيديو، بما في ذلك مقطع يظهر لحظة قطع الأداء فجأة بفاصل إعلاني.

وانتقد البعض أوجه القصور فيه، بينما دافع عنه آخرون، حيث أكد البعض أن الفرقة قامت بالمزامنة الصوتية، وارتكبوا سلسلة من الأخطاء، وبالإضافة لوصف رقصهم بـ"الفوضوي"، بينما علق معجب أخر وصفًا الأداء بـ"العرض عشوائي"

