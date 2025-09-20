السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم، محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج مواد مخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بحدائق القبة

 تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، والتعدي بالسب على أحد الأشخاص، بمنطقة حدائق القبة.

البداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، بعد فحص مقطع فيديو متداول، تبين من خلاله قيام شخصين بترويج مواد مخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، وقيامهما بالتعدي بالسب على القائم بالنشر.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هويتهما وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية والثالث مسجل خطر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع، وارتكابهم للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

