ما كنتش أعرف إني بتصور، اعترافات المتهم بترويج مخدر البودر على عملائه بالقليوبية

أدلى المتهم بترويج مخدر البودر لدى عملائه بـمحافظة القليوبية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 

اعترافات المتهم بترويج مخدر البودر بالقليوبية

وقال المتهم، إنه خطط لتوزيع المخدرات على عملائه مقابل أرباح مالية، ولا يعلم أنه تم تصوير لحظة بيع المواد المخدرة لدى عملائه.

 

وأضاف المتهم: كنت أخطط لزيادة عدد عملائي لتوسيع دائرة نشاطي الإجرامي، مؤكدًا أنه كان يسعى لتوسيع نطاق عمله في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح أكبر.

 

وبمواجهة باقي المتهمين، أيدوا أقواله أنهم عملائه ويشترون منه المواد المخدرة بقصد التعاطي.

 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة، ويتوافد عليه مجموعة من الأشخاص بقصد الشراء في القليوبية.

بالفحص تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (القائم على ترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وتبين أنهم (7 أشخاص وبحوزتهم كمية لذات المخدر).

 

بمواجهتهم أقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وأقر باقي المتهمين بحيازتهم للمخدر بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

